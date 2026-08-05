Polizei demoliert bei Einsatz Türen: Wer zahlt?

Eine Rumänenbande soll Villach mit Kokain und Sex beliefert haben. Dem Strafprozess hat sich aber auch ein ungewöhnlicher Kläger angeschlossen – die Finanzprokuratur sitzt mit dabei, weil sie von den sechs Angeklagten Geld für bei der Verhaftung entstandene Schäden fordert.
Manchmal nimmt der Weg zur Gerechtigkeit ungewöhnliche Umwege. Wie im Fall von sechs Rumänen – eine Frau, fünf Männer – die zwischen 2021 und 2023 für Drogenhandel in großem Stil in Kärnten verantwortlich gewesen sein sollen.
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