Bergsteiger stürzte 20 Meter in Gletscherspalte ab

Schon wieder mussten am Mittwoch Bergretter und Hubschrauberbesatzung ausrücken, um einen Bergsteiger (23) im Bereich der Wildspitze in den Ötztaler Alpen in Tirol aus einer Gletscherspalte zu retten. Vor rund einer Woche hatte es in der Nähe einen ähnlich dramatischen Notfall gegeben.