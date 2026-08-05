„Insgesamt bin ich damit so gar nicht zufrieden!“

„Eigentlich bin ich überhaupt nicht damit zufrieden, wie die vergangenen Wochen und Monate gelaufen sind“, macht Julia Graqbher keinen Hehl daraus, dass die Sandplatzsaison 2026 so gar nicht ihrem Geschmack entsprach. „Natürlich war es schön und ein tolles Erlebnis, dass ich beim Turnier in Kitzbühel ins Finale eingezogen bin. Aber insgesamt bin ich alles andere als zufrieden. So ehrlich muss ich dann schon sein.“