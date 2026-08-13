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Sieg in drei Sätzen

Tennis-Ass Neumayer zieht ins Viertelfinale ein

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.08.2026 23:05
Lukas Neumayer.
Lukas Neumayer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Lukas Neumayer steht im Viertelfinale! Der Pongauer setzte sich beim ATP-Challenger-Turnier im italienischen Todi im Achtelfinale gegen den Polen Daniel Michalski in drei Sätzen durch. Besonders im dritten Satz ließ der Radstädter seinem Gegner keine Chance . . .

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Tennis-Ass Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Todi (It) im Viertelfinale. Der Radstädter bezwang Daniel Michalski (Pol) in drei Sätzen 4:6, 7:5 und 6:0.

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Besonders der entscheidende dritte Satz verlief sehr schnell, ließ Neumayer seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance.

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