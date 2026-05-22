Cupra Raval: Diese Welle rollt in Barcelona los

In der Schale

Steigen wir also ein und nehmen Platz im 226 PS starken Topmodell VZ, mit dem der Marktstart erfolgt: Die Sitze erinnern mit ihren ausgeprägten Seitenwangen an Sport-Schalensitze, sind aber trotzdem komfortabel. In der zweiten Reihe dürfen zwar drei Erwachsene sitzen, hinter einem 1,80-m-Menschen wird ein Gleichgroßer auf der Langstrecke nicht glücklich. Immerhin ist unter den Vordersitzen viel Platz für die Füße.