Sprint-Double für Britin Hunt bei Heim-EM!

Die Britin Amy Hunt hat sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham das Sprint-Double geholt!
Nach dem Gewinn des 100-m-Rennens legte die 24-jährige Lokalmatadorin am Donnerstagabend im Alexander Stadium über 200 m nach.
Sie siegte in 22,19 Sekunden vor der Irin Rhasidat Adeleke (22,28) und ihrer Landsfrau Dina Asher-Smith (22,29).
Im Zehnkampf gab es einen deutschen Doppelerfolg durch Leo Neugebauer (8.611 Punkte) und Niklas Kaul (8.573).
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