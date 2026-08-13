US-Flugzeugträger in Nahost wird abgelöst

Erst kurz vor der Ankündigung, dass „USS Abraham Lincoln“ abgelöst wird, hatten Mitglieder des US-Senats Aufklärung über die Zustände gefordert. Die Regierung unter Präsident Donald Trump solle erklären, was sie tue, um die Streitkräfte auf dem schwimmenden Luftwaffenstützpunkt zu unterstützen, schrieb der Senator aus dem US-Bundesstaat Connecticut, Richard Blumenthal, auf der Plattform X. „Weitverbreitete Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme bei den Sanitäranlagen, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit und mehr erfordern sofortiges Handeln“, hieß es weiter.