US-Flugzeugträger in Nahost wird abgelöst

Nach Beschwerden über Missstände wird der US-Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ abgelöst, der bisher im Nahen Osten eingesetzt wurde. Er war seit dem Iran-Krieg im Arabischen Meer im Einsatz, um die US-Seeblockade gegen Schiffe durchzusetzen, die versuchten, iranische Häfen anzulaufen oder zu verlassen.
Erst kurz vor der Ankündigung, dass „USS Abraham Lincoln“ abgelöst wird, hatten Mitglieder des US-Senats Aufklärung über die Zustände gefordert. Die Regierung unter Präsident Donald Trump solle erklären, was sie tue, um die Streitkräfte auf dem schwimmenden Luftwaffenstützpunkt zu unterstützen, schrieb der Senator aus dem US-Bundesstaat Connecticut, Richard Blumenthal, auf der Plattform X. „Weitverbreitete Berichte über Versorgungsengpässe, Probleme bei den Sanitäranlagen, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit und mehr erfordern sofortiges Handeln“, hieß es weiter.
Der Demokrat richtete eine offizielle Anfrage an Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marine-Staatssekretär Hung Cao. Darin ist festgehalten, dass die „USS Abraham Lincoln“ bereits seit fast sieben Monaten keinen Hafen mehr angelaufen habe. Diese Rekorddauer werde für die Besatzung offenbar zunehmend zur Belastung.
Austausch kann mehrere Wochen dauern
Der Flugzeugträger wird nun durch die „USS George Washington“ ersetzt. Nach früheren Angaben der US-Navy war dieser Flugzeugträger Ende Juli im vietnamesischen Da Nang eingelaufen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass er die Hafenstadt bereits am 5. August wieder verlassen hatte. Wohin er samt Verbund hinsteuerte, war zu dem Zeitpunkt noch unklar. Laut NBC News dauert ein solcher Wechsel üblicherweise mehrere Wochen.
„USS Abraham Lincoln“ war vor Anfang Jänner im Südchinesischen Meer. Damals baute das US-Militär seine militärische Präsenz im Nahen Osten aus, am 28. Februar folgte schließlich der Angriff auf den Iran – gemeinsam mit Israels Militär.
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