250 Millionen! Bayern bandeln mit Mega-Investor an

Wie die „Bild“ anmerkte, seien die nun offenbar verkauften 5 Prozent das Maximum, das der Klub an Investoren abgeben konnte – und zitiert zur Erklärung Bayern-Patron Uli Hoeneß, der dazu 2025 gemeint hatte: „Wir haben einen Deal mit unseren Mitgliedern, dass wir nicht mehr als 30 Prozent verkaufen. Theoretisch könnten wir fünf Prozent verkaufen, ohne die Mitglieder zu fragen. Für mehr bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals kriegen.“