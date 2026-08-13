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Österreich im Voltigieren bei WM nach Pflicht 2.

Sport-Mix
13.08.2026 23:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: SilviuFlorin, stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der Pflicht liegen Österreichs Voltigierer bei den Pferdesport-Weltmeisterschaften in Aachen hinter Deutschland an der zweiten Stelle!

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Die Gruppe aus Seefeld bilden Georg Gabl, Lena Bachbauer, Sarah Gollubics, Eva Nagiller, Sophie Pittl und Dominik Eder.

„Die Gruppenpflicht war wirklich deutlich mehr, als wir erwartet haben“, sagte Referent Manfred Rebel.

Im Einzel sorgten Philip Clement als Vierter sowie Leonie Koller als Fünfte für die besten Leistungen in der Pflicht.

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