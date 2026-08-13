Trump hofft, dass seine Sprecherin doch bleibt

Bekannt für Scharfzüngigkeit

„Mein Kampf tritt in eine neue Phase ein, aber er ist noch lange nicht vorbei“, kündigte sie an. Leavitt studierte an einer privaten katholischen Universität Politik und Kommunikation. Obwohl sie früher Journalistin werden wollte, führte ihr Weg sie schnell in die Politik. Während Trumps erster Amtszeit beantwortete sie zunächst Bürgerbriefe im Weißen Haus und wechselte dann in die Presseabteilung. Mit nicht einmal 30 Jahren rückte sie als jüngste Sprecherin überhaupt auf eine der wichtigsten Positionen im Weißen Haus und prägte den Ton der Politik.