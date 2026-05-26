Rückzug! Regionalliga-Chaos wird immer schlimmer

Da war zunächst der Sportklub Bischofshofen, der keine Zulassung für die Spielzeit 2026/27 bekam und deshalb trotz sportlicher Qualifikation ausschied. Damit war klar, dass zu den verbleibenden fünf Salzburger Westligisten und zwei Aufsteigern aus der Salzburger Liga ein dritter Verein aus der vierthöchsten Spielklasse zum Zug kommen sollte.