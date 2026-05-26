Grüner Feuerball rast über aktiven Vulkan hinweg

Am Montag um 22.33 Uhr Ortszeit (16.33 Uhr MESZ) zeichnete eine Überwachungskamera des Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) auf dem Ligñon Hill in Legazpi City in der Provinz Albay einen hellen Meteor auf. Der leuchtend grüne Feuerball erschien über ,beziehungsweise hinter, dem Mayon-Vulkan und zog mit einer hellen Spur über die nördlichen Hänge hinweg, bevor er mit einem intensiven Lichtblitz verschwand.