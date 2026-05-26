Live-Daten zeigen: Iraner haben wieder Internet

Nicht alles funktioniert

Iranische Medien bestätigten unterdessen die teilweise Aufhebung der Sperre nach rund drei Monaten. Die Nachrichtenagentur Isna berichtete unter Berufung auf die nationale Telekommunikationsgesellschaft, dass der Zugang zum internationalen Internet für alle privaten und geschäftlichen Kunden des Unternehmens über die Breitbandanschlüsse wiederhergestellt worden sei.