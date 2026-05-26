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5 unvergessliche Konzerterlebnisse in Schladming

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26.05.2026 18:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Region Schladming-Dachstein wird im Sommer 2026 zum Zentrum für Musikfans aller Genres. Das Summer-Opening bringt von Techno über Pop, Schlager bis Austropop und Oper ein Line-up auf die Bühne, das alle Generationen begeistert. Fünf Abende, fünf völlig unterschiedliche Musikwelten – genau diese Vielfalt macht das Festival schon jetzt zum Sommer-Events des Jahres.

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Schladming-Dachstein den nächsten großen Schritt zur internationalen Ganzjahresdestination für Mega-Events. Nach dem rekordverdächtigen Ski-Opening soll nun auch der Sommer tausende Gäste in die Steiermark locken – und damit enorme wirtschaftliche Impulse für Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und die gesamte Infrastruktur schaffen. Der Veranstalter und der Tourismusverband haben das ambitionierte Ziel, langfristig rund 100.000 Besucher pro Jahr für die Region zu begeistern. Mit Weltstars, die beim ersten großen Summer-Opening in Schladming sich ein Stelldichein geben soll dies zu einem gewaltigen Erfolgsprojekt für die gesamte Steiermark werden. 

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Fünf Top-Acts beim Summer-Opening Schladming 2026
04.02.2026 · Promotion

Das erwartet die Besucher des Summer-Opening
Den Auftakt macht Scooter mit einem energiegeladenen Techno-Abend. Hits wie „Hyper Hyper“, „Ramp! (The Logical Song)“ und „How Much Is the Fish?“ versprechen ein Spektakel voller treibender Beats und mitreißender Show.

Scooter heizt der Region Schladming ein.
Scooter heizt der Region Schladming ein.(Bild: Philipp Nürnberger)

Am zweiten Abend steht Sarah Connor auf der Bühne. Die deutsche Sängerin verbindet eingängige Melodien mit persönlichen Texten und erreicht damit ein breites Publikum. Klassiker wie „Vincent“, „Wie schön du bist“ oder „From Sarah with Love“ garantieren einen Sommerabend voller Emotionen und Nähe zum Publikum. Roland Kaiser bringt am Freitag, 5. Juni die großen Schlagerhits auf die Planai. Eine Mischung aus Klassikern und aktuellen Songs lädt zum Mitsingen und Mittanzen ein – ein Abend für Schlagerfans jeden Alters.

Roland Kaiser
Roland Kaiser(Bild: Frank Embacher)
Sarah Connor
Sarah Connor(Bild: JOYN/Julian Mathieu)

Am Samstag, 6. Juni begeistert Rainhard Fendrich mit seinem 45. Bühnenjubiläum. Neue Songs treffen auf zeitlose Klassiker aus über vier Jahrzehnten, die zum Mitschwingen und Mitsingen einladen und Generationen miteinander verbinden. Das Finale gehört Plácido Domingo. Opernliebhaber dürfen sich auf gefühlvolle Lieder, bekannte Arien und exklusive Interpretationen freuen – ein krönender Abschluss eines Festivals, das musikalisch keine Wünsche offen lässt.

Geschenkidee
Summer-Opening Schladming-Dachstein 2026

Schladming-Dachstein eröffnet den Sommer – und jeder Tag klingt anders!

(Bild: LEUTGEB_ENTERTAINMENT-Summeropening 2026)

 Mi, 3.6. Scooter, 17:00 Uhr

 Do, 4.6. Sarah Connor, 17:00 Uhr

 Fr, 5.6. Roland Kaiser, 17:00 Uhr

 Sa, 6.6. Rainhard Fendrich, 17:00 Uhr

 So, 7.6. Plácido Domingo, 17:00 Uhr

Jetzt Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und das Sommerevent der Alpen live miterleben! 

Karten für Plácido Domingo gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie nun 5x2 Karten für den Abschluss des ersten Summer Opening in Schladming mit Plácido Domingo gewinnen! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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