5 unvergessliche Konzerterlebnisse in Schladming

Schladming-Dachstein den nächsten großen Schritt zur internationalen Ganzjahresdestination für Mega-Events. Nach dem rekordverdächtigen Ski-Opening soll nun auch der Sommer tausende Gäste in die Steiermark locken – und damit enorme wirtschaftliche Impulse für Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und die gesamte Infrastruktur schaffen. Der Veranstalter und der Tourismusverband haben das ambitionierte Ziel, langfristig rund 100.000 Besucher pro Jahr für die Region zu begeistern. Mit Weltstars, die beim ersten großen Summer-Opening in Schladming sich ein Stelldichein geben soll dies zu einem gewaltigen Erfolgsprojekt für die gesamte Steiermark werden.