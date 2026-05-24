Microsoft-Manager steigt bei Gmundner Keramik ein

Er gilt als einer der klügsten Köpfe in Amerika. Im Sommer besucht der 54-Jährige Österreich. Aber was hat der Technische Direktor (CTO) vom US-Softwareriesen Microsoft mit unserem immateriellen Weltkulturerbe zu tun? Der „Krone“ erklärt Kevin Scott von seinem Ton-Studio (Töpfern, nicht Musik) aus, warum er beim Gmundner Traditionsbetrieb einsteigt – und was ihn daran fasziniert.