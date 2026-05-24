Djokovic wackelte – doch der Aufschlagriese fiel

Extrem skeptisch hatte sich Novak Djokovic schon im Vorfeld dieser French Open gegeben. Sein Körper sei nicht in Schuss, die Spielpraxis fehle ihm, er zähle hier nicht zu den Favoriten. Eine Tiefstapelei, die man jedoch vom Serben schon des öfteren in ähnlicher Manier, wenngleich vielleicht nicht ganz so extrem, gehört hatte und die deswegen mit Vorsicht zu genießen war – trotz seines fast erschreckenden Kurzauftritts in Rom. Zu oft hatte man schon erlebt, wie Djokovic sich selbst halb tot gesagt hatte und dann doch wieder auferstanden war, als hätte er verjüngenden Nektar getrunken.