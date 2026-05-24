Strache: Jetzt hält er sich schon für James Bond

Sein Name ist Strache, Heinz-Christian Strache – mit der Lizenz zur politischen Selbsttötung will der Ex-Vizekanzler als Österreichs größte Doppel-Null jetzt Wien retten. Wovor ist unklar, aber unlängst verblüffte der ehemalige Spitzenpolitiker und heutige Bezirksrat mit einem KI-Poster als James Bond. Vermutlich kein Zufall, wo doch aktuell ein neuer Darsteller für die Action-Reihe gesucht wird.