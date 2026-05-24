Conte wirft bei Napoli hin ++ Milan verpasst CL!

Noch einmal hat die Serie A heute vor der Sommer- und WM-Pause ordentlich für Schlagzeilen gesorgt: Nicht nur, dass neben Juventus Turin auch die AC Milan die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison verpasst hat, mit Antonio Conte ist auch einer der ganz Großen der Trainer-Zunft von seinem Posten zurückgetreten!