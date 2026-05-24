Conte wirft bei Napoli hin ++ Milan verpasst CL!

Noch einmal hat die Serie A heute vor der Sommer- und WM-Pause ordentlich für Schlagzeilen gesorgt: Nicht nur, dass neben Juventus Turin auch die AC Milan die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison verpasst hat, mit Antonio Conte ist auch einer der ganz Großen der Trainer-Zunft von seinem Posten zurückgetreten!
Napoli-Trainer Conte erklärte seinen Rücktritt dabei nach dem 1:0-Sieg gegen Udinese. Er hatte mit den Süditalienern 2025 die Meisterschaft und 2026 den Cup geholt. „Eines ist mir in Neapel nicht gelungen: Ich habe es nicht geschafft, alle zusammenzubringen. Ich habe zu viel Gift und Boshaftigkeit gesehen“, sagte Conte.
„Der Moment, in dem man die Dinge nicht mehr mit Leichtigkeit erledigen kann, ist für mich ein Rückschritt.“ Er gilt als Favorit auf den freien Teamchef-Posten Italiens.
Inter Mailand, SSC Napoli, AS Roma und Como in CL
Für die Champions League ist die SSC Napoli trotz des Abgangs von Conte qualifiziert, hinter Meister Inter Mailand, aber vor AS Roma und (erstmals!) auch Como. Der hochgerüstete Verein vom Comer See erfüllte mit dem 4:1 beim nunmehrigen Absteiger Cremonese seine Pflicht.
Anders als die AC Milan, die die „Königsklasse“ zum zweiten Mal hintereinander nur im Fernsehen verfolgen wird. Die „Rossoneri“ unterlagen zu Hause Nachzügler Cagliari trotz früher Führung 1:2. Als Tabellensechster muss das Team von Massimiliano Allegri mit der Europa League vorliebnehmen.
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