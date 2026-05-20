An diesen Flughäfen gelten neue Handgepäck-Regeln

Wer schon einmal geflogen ist, kennt das: Kurz vor der Sicherheitskontrolle noch das Wasser austrinken oder das teure Parfum entsorgen müssen, weil man es in der Tasche vergessen hat. Doch jetzt lockern sich die Regeln für Handgepäck! Krone+ weiß, was aktuell an Europas Flughäfen erlaubt ist.