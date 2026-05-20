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An diesen Flughäfen gelten neue Handgepäck-Regeln

Reisen & Urlaub
20.05.2026 14:14
Die 100-Milliliter-Begrenzung für Flüssigkeiten ist bereits an vielen Flughäfen aufgehoben ...
Die 100-Milliliter-Begrenzung für Flüssigkeiten ist bereits an vielen Flughäfen aufgehoben worden.(Bild: JAROMIR CHALABALA)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Wer schon einmal geflogen ist, kennt das: Kurz vor der Sicherheitskontrolle noch das Wasser austrinken oder das teure Parfum entsorgen müssen, weil man es in der Tasche vergessen hat. Doch jetzt lockern sich die Regeln für Handgepäck! Krone+ weiß, was aktuell an Europas Flughäfen erlaubt ist.

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In den Jahren nach dem Aufkommen des kommerziellen Passagierfluges durfte von den Gästen alles mit an Bord genommen werden. Doch die Terroranschläge in den USA veränderten die Sicherheitskontrollen an Flughäfen fundamental: Potenzielle Werkzeuge oder Waffen wie Messer, Scheren oder Nagelfeilen wurden aus der Kabine verbannt.

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