Olympia-Hoffnung braucht nach Verletzung Geduld

Anfang März wurden die Schmerzen in der Schulter einfach zu groß. Trotz Physio wurde es nicht besser. Eine Operation war für Tabea Minichmayr der einzige Ausweg. Das bedeutete für die Küstenruderin aber gleichzeitig, dass sie einen großen Teil der Saison verpassen wird. Geplant wäre ein Comeback im Juni gewesen, das hat sich aber verschoben. Die Schulterverletzung wird für die Olympia-Hoffnung für 2028 zum Geduldsspiel. „Es geht schon viel besser“, gibt die 27-Jährige endlich ein positives Update. „Sie ist zwar noch nicht ganz ausgeheilt, aber ich kann schon Rudern und in der Therapie geht auch viel weiter.“