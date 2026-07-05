6 Mio. € Ablöse? Dieser Verein jagt jetzt WM-Rambo

Danach schlug der 24-Jährige im Laufduell gegen Kylian Mbappé mit dem Arm aus, kurz vor Ende der Partie traf er Jules Koundé noch mit der Hand im Gesicht. Warum der Mittelfeldspieler die Partie auf dem Platz beenden durfte, bleibt ein Geheimnis. Bereits gegen Deutschland hätte sich der Provokateur nicht über einen Platzverweis beklagen dürfen.