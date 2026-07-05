Schlecht gealtert! WM-Trikots werden verscherbelt

Ausverkauf! Mit dem WM-Aus der Österreicher sind ihre Dressen zu Ladenhütern geworden. Das gilt auch für Deutschland. Mittlerweile werden sie stark reduziert zum Verkauf angeboten. Einige WM-Trikots haben Kultstatus und trotzen dieser Entwicklung.
Starker Preisverfall bei den WM-Dressen! Wer sich vor Turnierbeginn mit der originalen „Wäsch“ seiner Lieblingsmannschaft eingedeckt hatte, musste schon jenseits der 100 Euro hinblättern. Mit dem Ausscheiden einiger Nationen haben auch deren Trikots den monetären Wert schnell verloren.
Bis WM-Aus ein Verkaufsschlager
Natürlich sind für die Nachfrage der Dressen auch das Abschneiden des jeweiligen Landes im Turnier verantwortlich. Aus einem frühen WM-Aus entstehen Ladenhüter. „Das deutsche Trikot wurde dreimal so oft verkauft wie vor vier Jahren“, erzählte Adidas-CEO Björn Gulden bei einem Event in New York.
Ausverkauf der Trikots
Diese Verkaufskurve dürfte allerdings abrupt enden. So werden mittlerweile die Leiberln von Österreich und Deutschland deutlich unter ihren ursprünglichen Verkaufspreis verscherbelt. Klarerweise. Denn Anlässe, um diese zu tragen gibt es kaum noch.
Minus 30 Prozent
Um bis zu 30 Prozent günstiger sind diese Dressen mittlerweile auf den gängigen Plattformen zu finden. Ob das viele überzeugt, doch noch einmal zuzuschlagen? Schließlich könnte dies für zukünftige Auftritte als schlechtes Omen dienen, ein Trikot zu tragen, dass ja an keinen ruhmreichen Auftritt erinnert.
Einige Trikots bleiben begehrt
Andererseits: Einige Jerseys sind zu Modeaccessoires geworden. Etwa die deutschen Auswärtstrikots (zuletzt grün, 2022 war es pink) der vergangenen Jahre. Oder auch Dressen von Kap Verde, Haiti, Bosnien, Südkorea und vor allem Japan. Solche bleiben trotz frühen Ausscheidens begehrt.
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