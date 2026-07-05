Schlecht gealtert! WM-Trikots werden verscherbelt

Minus 30 Prozent

Um bis zu 30 Prozent günstiger sind diese Dressen mittlerweile auf den gängigen Plattformen zu finden. Ob das viele überzeugt, doch noch einmal zuzuschlagen? Schließlich könnte dies für zukünftige Auftritte als schlechtes Omen dienen, ein Trikot zu tragen, dass ja an keinen ruhmreichen Auftritt erinnert.