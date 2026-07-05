Übernahme von Grönland derzeit „einzige Lösung“

Zugleich erklärte er, auch weitere Optionen würden geprüft. Wie diese aussehen könnten, ließ er offen. Der hochrangige Regierungsbeamte verwies darauf, dass es „rege Marineaktivitäten“ in der Region rund um Grönland gebe und US-Präsident Donald Trump eine „dauerhafte“ Lösung anstrebe. „Bisher sehen wir als einzige Lösung den Erwerb Grönlands durch die Vereinigten Staaten“, so der Beamte weiter. Am kommenden Dienstag und Mittwoch findet in der Türkei ein NATO-Gipfel statt.