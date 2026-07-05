So schlimm ist die Lage am Viktor-Adler-Markt

Der Viktor-Adler-Markt in Favoriten ist einer der bestbesuchten Märkte Wiens. Doch der Andrang hat seinen Preis: Erst am 3. Juni bedroht ein 27-Jähriger einen Mann auf offener Straße mit den Worten „Ich schneide dir den Kopf ab“ – die Polizei nimmt ihn kurz darauf fest. Einer von in jüngster Vergangenheit vielen Vorfällen.