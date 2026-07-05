Vienna Vikings feiern klaren 45:7-Sieg in Berlin

Die Vienna Vikings können langsam die Playoff-Planungen in der AFLE ins Rollen bringen!
Das Team von Cheftrainer Chris Calaycay gewann am Sonntag bei Berlin Thunder deutlich mit 45:7 (35:7).
Sechster Erfolg im sechsten Saisonspiel
Es war der sechste Erfolg im sechsten Saisonspiel und bereits der zweite heuer gegen die Berliner.
Als einziges der acht AFLE-Teams sind die Wiener noch ungeschlagen, ein Platz im Halbfinale rückt damit immer näher.
Nun folgt am Samstag ein Heimspiel gegen Paris Lights.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.