Besuch nur mit Ticket
Welche Kirchen Touristen zur Kasse bitten
Ab Mittwoch müssen Touristen Eintritt bezahlen, wenn sie sich den Kölner Dom anschauen wollen. Zwölf Euro kostet ein reguläres Ticket – das ist deutlich günstiger als in anderen berühmten Kirchen Europas. Einige der bekanntesten Gotteshäuser in Europa können dafür komplett kostenlos angeschaut werden.
Ab dem 1. Juli kostet der Besuch des Kölner Doms in Deutschland etwas – für ein reguläres Ticket müssen Touristen künftig zwölf Euro hinlegen. Wer Beten, einen Gottesdienst besuchen oder eine Kerze anzünden will, muss weiterhin nichts bezahlen. Geplant ist, dass Kinder und Menschen mit einer schweren Behinderung weniger oder gar nichts zahlen müssen.
Ausgaben von 16 Millionen Euro
Mit dem Geld, das durch die Eintrittstickets hereinkommt, soll der Dom erhalten werden. So ein riesiges Bauwerk verschlingt viel Geld, allein im laufenden Jahr sind Ausgaben von 16 Millionen Euro geplant, wie Dompropst Guido Assmann laut kathpress erklärt.
Es hat für viel Kritik gesorgt, dass die Besichtigung des Kölner Doms künftig etwas kostet. Dabei ist das überhaupt nicht neu. In vielen Kirchen in Europa müssen Touristen zahlen, um sie anschauen zu können.
So hoch ist der Eintritt in berühmten europäischen Kirchen:
- Für die Besichtigung der berühmten Sagrada Família in der spanischen Stadt Barcelona müssen Touristen 26 Euro zahlen.
- Ein reguläres Eintrittsticket für die St. Pauls Cathedral in der britischen Hauptstadt London gibt es ab umgerechnet rund 28 Euro, wobei im Sommer vergünstigte Ticket angeboten werden.
- Westminster Abbey in London kann man im Sommer für umgerechnet etwa 31,5 Euro besuchen.
- In der deutschen Hauptstadt kostet es 15 Euro pro Person, wenn man den Berliner Dom besichtigen will.
- Der Besuch des Mailänder Doms in Italien ist ebenfalls nicht kostenlos, Tickets für den Dom und das Dommuseum kosten zehn Euro.
- Auch für den Markusdom in Venedig müssen Touristen Eintritt bezahlen, ein reguläres Ticket kostet zehn Euro. An ausgewählten Tagen im Sommer müssen Besucher auch Eintritt für die norditalienische Stadt selbst zahlen.
- Wer sich den Wiener Stephansdom in unserer Hauptstadt anschauen will, muss dafür ebenfalls bezahlen. Ein Ticket kostet acht Euro.
Viele Kirchen in Europa – darunter auch bekannte – können Touristen besichtigen, ohne dafür ihre Geldtasche auspacken zu müssen. Darunter auch Gotteshäuser mit mehreren Millionen Besuchern jedes Jahr.
In diesen Kirchen müssen Touristen keinen Eintritt bezahlen:
- Der Petersdom im Vatikan gehört zu den bekanntesten Kirchen der Welt und kann kostenlos besichtigt werden. Nur wer bestimmte Bereiche wie die Kuppel anschauen will, muss ein Ticket kaufen.
- Die Lateranbasilika in der italienischen Hauptstadt Rom können Besucher ebenfalls ohne Ticket anschauen.
- Die berühmte Kathedrale Notre-Dame in der französischen Hauptstadt Paris können Touristen gratis besichtigen. Allerdings wird empfohlen, im Vorhinein ein kostenloses Zeitfenster-Ticket zu buchen, um die Wartezeit vor dem Eingang zu verkürzen.
- Für die Basilika Sacre-Coeur in Paris müssen Besucher ebenfalls keinen Eintritt zahlen.
Zusammenfassend ist es in Spanien durchaus üblich, dass die Besichtigung von Gotteshäusern etwas kostet. In Italien und Frankreich können sich Touristen bekannte Kirchen hingegen oft anschauen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und auch in Deutschland ist es – trotz der neuen Gebühren beim Kölner Dom – nicht die Regel, dass Besucher etwas zahlen müssen, um sich Kirchen anzuschauen.
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