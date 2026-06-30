Welche Kirchen Touristen zur Kasse bitten

Zusammenfassend ist es in Spanien durchaus üblich, dass die Besichtigung von Gotteshäusern etwas kostet. In Italien und Frankreich können sich Touristen bekannte Kirchen hingegen oft anschauen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und auch in Deutschland ist es – trotz der neuen Gebühren beim Kölner Dom – nicht die Regel, dass Besucher etwas zahlen müssen, um sich Kirchen anzuschauen.