Er ist einer der letzten Fährmänner des Landes

Peter Endres (48) lenkt das Schiff auf der Donau zwischen Ottensheim und Wilhering. Zum Fährmann wurde der 48-Jährige zufällig. Der „Krone“ erzählt er im ersten Teil der Serie „Seltene Jobs“ von der gefährlichsten Situation seines Berufslebens und davon, was ihn seit mehr als 20 Jahren auf dem Schiff hält.