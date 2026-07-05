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Regieren im Blitzlicht

Christian Stocker gibt den Society-Kanzler

Adabei Österreich
05.07.2026 20:00
Kanzler Christian Stocker verbrachte das Wochenende im Zeichen der Begegnung.
Kanzler Christian Stocker verbrachte das Wochenende im Zeichen der Begegnung.(Bild: Krone-Collage/Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Netzwerken gehört offenbar längst zum Regierungsprogramm: Christian Stocker zeigte sich am Wochenende gleich bei zwei hochkarätigen Veranstaltungen. Zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und prominenten Gästen wurde geplaudert – und natürlich auch für die Fotografen posiert. 

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Andere verabschieden sich freitags ins Wochenende, Christian Stocker offenbar lieber ins Gespräch. Beim Sommerfest von Grünberger & Partner in Wien mischte sich der Kanzler unter die Gäste, plauderte, schüttelte Hände und zeigte: Regiert wird zwar im Kanzleramt, doch gute Kontakte entstehen bekanntlich selten zwischen zwei Aktendeckeln.

(Noch) APA-Chef Clemens Pig mit Kanzler Stocker
(Noch) APA-Chef Clemens Pig mit Kanzler Stocker(Bild: Alexander Tuma)
Silvia Grünberger (M.) mit Thomas Stelzer und Bettina Stelzer-Wögerer
Silvia Grünberger (M.) mit Thomas Stelzer und Bettina Stelzer-Wögerer(Bild: Alexander Tuma)

Wo Wirtschaft, Medien und Politik zusammentreffen, ist der 66-Jährige jedenfalls nicht weit und er genoss seinen Abend unter anderem mit dem zukünftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig. Politik-Kollege Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, und Ehefrau Bettina Stelzer-Wögerer freuten sich ebenfalls über eine Einladung von Gastgeberin Silvia Grünberger.

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Kaum war der Freitagabend vorbei, wechselte Stocker am Samstag von der Gesellschafts- auf die Kulturspur. Beim großen Festakt zum 250-jährigen Bestehen der Albertina reihte er sich neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die hochkarätige Gästeschar von Direktor Ralph Gleis ein. Begleitet wurde er von Ehefrau Gerda und zeigte sich von seiner ausgelassenen, persönlichen Seite.

Gut gelaunt: Christian Stocker mit Ehefrau Gerda
Gut gelaunt: Christian Stocker mit Ehefrau Gerda(Bild: Alexander Tuma)
Alexander Van der Bellen und Albertina-Direktor Gleis
Alexander Van der Bellen und Albertina-Direktor Gleis(Bild: Alexander Tuma)

Bei den ganzen feierlichen Terminen ist es fast verwunderlich, dass er nicht auch bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce aufgetaucht ist ...

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