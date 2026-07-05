Christian Stocker gibt den Society-Kanzler

Kaum war der Freitagabend vorbei, wechselte Stocker am Samstag von der Gesellschafts- auf die Kulturspur. Beim großen Festakt zum 250-jährigen Bestehen der Albertina reihte er sich neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die hochkarätige Gästeschar von Direktor Ralph Gleis ein. Begleitet wurde er von Ehefrau Gerda und zeigte sich von seiner ausgelassenen, persönlichen Seite.