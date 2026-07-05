Weltranglisten-Erste Sabalenka unterliegt Osaka!

Überraschung im Damen-Bewerb des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon: Die belarussische Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka ist im Duell zweier Major-Siegerinnen der Japanerin Naomi Osaka 2:6, 6:7(7) unterlegen!
Sabalenka hat wie Osaka vier Grand-Slam-Titel gefeiert, Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Final-Einzug noch fehlt. Die frühere Weltranglisten-Erste Osaka bleibt dagegen in Wimbledon im Titelrennen und bekommt es im Viertelfinale mit Karolina Muchova zu tun.
Nun wartet Muchova auf Osaka
Diese hatte bereits zuvor ihre Landsfrau Barbora Krejcikova, die Wimbledon-Siegerin von 2024, mit 7:5, 5:7, 6:3 bezwungen. Zudem gewann die als Nummer 4 gesetzte Jessica Pegula nach Startschwierigkeiten in einem US-amerikanischen Duell mit der als Nummer 16 gesetzten Iva Jovic 4:6, 6:3, 6:1.
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