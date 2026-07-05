Weltranglisten-Erste Sabalenka unterliegt Osaka!

Sabalenka hat wie Osaka vier Grand-Slam-Titel gefeiert, Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Final-Einzug noch fehlt. Die frühere Weltranglisten-Erste Osaka bleibt dagegen in Wimbledon im Titelrennen und bekommt es im Viertelfinale mit Karolina Muchova zu tun.