„Ronaldo in Portugals Startelf ist purer Wahnsinn“

So sagt Legende Zlatan Ibrahimovic in seiner Rolle als TV-Experte für Fox Sports: „Man kann im Jahr 2026 nicht glauben, dass man etwas gewinnt, wenn ein Cristiano Ronaldo der Sturmführer ist.“ Der Schwede erklärt: „Es ist das Ego, das Portugal als Geisel hält. Ronaldo hat seinen Touch, seine Beweglichkeit verloren. Er steht nur noch im Strafraum. Ihm hilft seine Aura mehr als seine Beine. Ihn weiter in die Startelf zu stellen, ist von Nostalgie getriebener Wahnsinn.“