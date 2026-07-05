„Ronaldo in Portugals Startelf ist purer Wahnsinn“

Die Fußball-Welt freut sich auf das Giganten-Duell! Montag prallen im WM-Achtelfinale in Dallas um 21 Uhr MEZ Portugal und Spanien aufeinander. Es auch das Duell der Superstars – Cristiano Ronaldo (41) gegen Lamine Yamal (18). Um den Portugiesen ist dabei eine hitzige Debatte entbrannt.
So sagt Legende Zlatan Ibrahimovic in seiner Rolle als TV-Experte für Fox Sports: „Man kann im Jahr 2026 nicht glauben, dass man etwas gewinnt, wenn ein Cristiano Ronaldo der Sturmführer ist.“ Der Schwede erklärt: „Es ist das Ego, das Portugal als Geisel hält. Ronaldo hat seinen Touch, seine Beweglichkeit verloren. Er steht nur noch im Strafraum. Ihm hilft seine Aura mehr als seine Beine. Ihn weiter in die Startelf zu stellen, ist von Nostalgie getriebener Wahnsinn.“
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