FIFA setzt Rotsperre aus! US-Stürmer darf spielen

Ja, was ist denn da los? Co-Gastgeber USA darf im Achtelfinalduell mit Belgien in Seattle nun doch den eigentlich gesperrten Stürmer Folarin Balogun einsetzen. Die FIFA hat‘s entschieden ...
Der Angreifer hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen, was eine automatische Sperre nach sich zieht. Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, wird diese jedoch „gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt“.
Warum fragen sich die Fans! Eine Antwort der FIFA dazu gibt es nicht.
„Wir akzeptieren die Entscheidung der Disziplinarkommission und freuen uns, dass Folarin Balogun morgen spielberechtigt ist“, erklärte der US-Verband. Die Partie gegen Belgien findet in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr MESZ) statt.
„Danke an die FIFA“
Auch US-Präsident Donald Trump reagierte auf die ungewöhnliche Maßnahme des Weltverbandes. „Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit rückgängig gemacht hat“, schrieb Trump auf Truth Social.
Bester Torjäger
Balogun – mit drei WM-Treffern bester US-Torjäger – war nach einem rüden, aber unabsichtlichen Foul gegen Tarik Muharemovic sowie nach VAR-Überprüfung vom Platz gestellt worden.
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