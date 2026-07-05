Ärztin: „Trends haben in Medizin nichts verloren“

Schönheitsbehandlungen boomen – und die Patientinnen werden laut Experten immer jünger. Die Wiener Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner warnt vor bestimmten Trends und der Rolle von Social Media dabei. Außerdem spricht sie darüber, wie sie selbst zu Beauty-Eingriffen steht – und warum sie manche Patientinnen ganz bewusst wieder wegschickt.