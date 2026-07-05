Haus in Luft gejagt: „Will nicht ins Altersheim!“

„Unser ganzes Haus hat gezittert!“, „Mich hat es fast aus meinem Bett geworfen!“ Es sind nur zwei der vielen Kommentare, die in der Nacht auf Sonntag, exakt ab 00.35 Uhr, in sozialen Medien für Wirbel sorgten. Ein ohrenbetäubender Knall riss unzählige Menschen in einer Wohnsiedlung in Wien-Floridsdorf aus dem Schlaf. Die einen dachten an eine Bombe oder einen Flugzeugabsturz, andere glaubten gar, die Erde würde beben. Der wahre Hintergrund der Tragödie am Karl-Benz-Weg dürfte nicht minder tragisch sein.