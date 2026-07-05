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Nachbar rettete Frau

Haus in Luft gejagt: „Will nicht ins Altersheim!“

Wien
05.07.2026 19:01
Von dem Einfamilienhaus am Karl-Benz-Weg am Stadtrand von Wien blieb nur ein Trümmerhaufen ...
Von dem Einfamilienhaus am Karl-Benz-Weg am Stadtrand von Wien blieb nur ein Trümmerhaufen übrig.(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl, Berufsrettung Wien)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Martina Münzer-Greier , Stefan Steinkogler und Sandra Pichler-Ramsauer

Ein Senior wollte in seinen eigenen vier Wänden bleiben. Da flog in der Nacht auf Sonntag sein Haus am Stadtrand von Wien in die Luft, er selbst und acht seiner Nachbarn sind verletzt. Der 93-Jährige soll die Tragödie bewusst herbeigeführt haben. Die „Krone“ sprach mit dem Nachbarn, der zum Lebensretter wurde.

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„Unser ganzes Haus hat gezittert!“, „Mich hat es fast aus meinem Bett geworfen!“ Es sind nur zwei der vielen Kommentare, die in der Nacht auf Sonntag, exakt ab 00.35 Uhr, in sozialen Medien für Wirbel sorgten. Ein ohrenbetäubender Knall riss unzählige Menschen in einer Wohnsiedlung in Wien-Floridsdorf aus dem Schlaf. Die einen dachten an eine Bombe oder einen Flugzeugabsturz, andere glaubten gar, die Erde würde beben. Der wahre Hintergrund der Tragödie am Karl-Benz-Weg dürfte nicht minder tragisch sein.

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