So kommen Sie entspannt in den Sommerurlaub

Planen, ausruhen, trinken

Darum ist es besonders ratsam, die Wetterprognose für die Feriendestination im Auge zu haben. Bei sehr hohen Temperaturen ist es sinnvoll in den Morgen- oder Abendstunden zu reisen. Allerdings gilt dabei immer, dass man sich nur fit und ausgeschlafen ans Steuer setzen sollte. Bequeme Schuhe und luftige Kleidung sorgen außerdem für besseres Wohlbefinden während der Fahrt.