So kommen Sie entspannt in den Sommerurlaub

Am Freitag starten im Osten Österreichs die Sommerferien und damit rollt die erste Reisewelle an. Hier ein paar Tipps wie Sie die Fahrt in den Urlaub entspannt meistern.
Die Freude auf den Urlaub ist meist schon groß, doch zuvor gilt es noch die lange Anreise zu bewältigen. Oftmals sorgen hohe Temperaturen und Staus für eine zusätzliche Belastung.
„Lange Autofahrten bei hohen Temperaturen stellen den menschlichen Organismus vor besondere Herausforderungen. Flüssigkeitsverlust, Kreislaufprobleme, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen können schnell zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Wer gut vorbereitet in den Urlaub startet, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die seiner Familie“, so Samariterbund-Bundeschefarzt Prof. Dr. Michael Gruska am Mittwoch.
Wer gut vorbereitet in den Urlaub startet, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die seiner Familie.
Samariterbund-Bundeschefarzt Prof. Dr. Michael Gruska
Planen, ausruhen, trinken
Darum ist es besonders ratsam, die Wetterprognose für die Feriendestination im Auge zu haben. Bei sehr hohen Temperaturen ist es sinnvoll in den Morgen- oder Abendstunden zu reisen. Allerdings gilt dabei immer, dass man sich nur fit und ausgeschlafen ans Steuer setzen sollte. Bequeme Schuhe und luftige Kleidung sorgen außerdem für besseres Wohlbefinden während der Fahrt.
Ein absolutes No-Go für den Straßenverkehr ist Alkohol: Sowohl vor der Fahrt als auch während der Fahrt sollte nur zu alkoholfreien Getränken gegriffen werden. Das wiederrum ist in regelmäßigen Abständen empfohlen. Der Samariterbund rät zudem Äpfel oder anderes wasser- und mineralstoffreiches Obst als gesunden Snack einzuplanen. Schwere Mahlzeiten dagegen sind nicht ideal.
Kinder nie im Auto lassen
Auch auf Pausen darf nicht vergessen werden. Da sollten jedoch wirklich alle Fahrzeuginsassen aussteigen. Kinder und Haustiere dürfen auch nicht nur ein paar Minuten zurückgelassen werden. Bei Hitze entstehen schon binnen kürzester Zeit lebensbedrohliche Temperaturen im Fahrzeuginnenraum.
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