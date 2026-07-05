„So viel Herz!“ WM-Helden frenetisch empfangen

Kap-Verde-Goalie: Von 20.000 auf 26 Millionen Follower

Der 40-Jährige war einer der WM-Hingucker und überzeugte mit starken Leistungen, die ihn sogar zum Instagram-Star machten. Mit Zehntausenden Followern ging er ins Turnier, mittlerweile ist Vozinha mit 26,2 Millionen der Fußball-Tormann mit den meisten Followern der Welt, noch vor Stars wie Iker Casillas (20,4 Millionen) und Manuel Neuer (15 Millionen).

Fotoserie von Kap Verdes Ankunft in der Heimat: