„So viel Herz!“ WM-Helden frenetisch empfangen

Das Team von Kap Verde hat bei seiner ersten WM-Teilnahme sensationell die K.-o.-Runde erreicht. In der Heimat wurden die Helden am Sonntag von Tausenden Fans frenetisch gefeiert (siehe Video oben).
Mit Jubel und Begeisterungsstürmen haben Tausende Fans in der kapverdischen Hauptstadt Praia ihre WM-Helden empfangen. In einer Parade durch die Straßen wurde mit Trommeln und Tänzen ordentlich gefeiert.
51. Unabhängigkeitstag des Inselstaats
Die Spieler um Torhüter Vozinha wurden mit Flaggen und Bannern begrüßt – ihre Ankunft fiel mit dem 51. Unabhängigkeitstag des Inselstaats zusammen, der über 500 Jahre unter portugiesischer Herrschaft stand.
Video: So frenetisch wurden Kap Verdes WM-Helden empfangen
„Ganz besonderer Moment für uns“
„Es ist ein ganz besonderer Moment für uns, hier bei unseren Fans zu sein“, sagte Vozinha der BBC. „Wir wollten etwas Größeres, aber wir haben es nicht in die nächste Runde geschafft. Jetzt genießen wir einfach den Moment und feiern mit unserem Volk.“
Kap-Verde-Goalie: Von 20.000 auf 26 Millionen Follower
Der 40-Jährige war einer der WM-Hingucker und überzeugte mit starken Leistungen, die ihn sogar zum Instagram-Star machten. Mit Zehntausenden Followern ging er ins Turnier, mittlerweile ist Vozinha mit 26,2 Millionen der Fußball-Tormann mit den meisten Followern der Welt, noch vor Stars wie Iker Casillas (20,4 Millionen) und Manuel Neuer (15 Millionen).
Fotoserie von Kap Verdes Ankunft in der Heimat:
„Wir haben gezeigt, dass unsere WM-Qualifikation kein Glück war. Wir haben harte Arbeit und Widerstandskraft bewiesen und die USA mit erhobenem Haupt verlassen“, sagte Cheftrainer Bubista der Presse vor Ort.
„Identität gezeigt“
„Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei diesem Turnier gezeigt haben. Wir haben der Welt unsere Identität gezeigt“, sagte Bubista. „Ich kann unserer Mannschaft nur danken für ihre Mühen und für so viel Herz, das sie auf dem Platz gezeigt hat. Wir sind vielleicht ein kleines Land. Aber wir können gegen die besten Mannschaften der Welt spielen.“
Inselstaat mit 593.000 Einwohnern
Kap Verde – ein Inselstaat vor der afrikanischen Westküste mit gerade einmal 593.000 Einwohnern – war als krasser Außenseiter in die Weltmeisterschaft gestartet. Aber nach drei Unentschieden in der Gruppenphase – darunter ein viel beachtetes 0:0 gegen Europameister Spanien im Auftaktspiel – schaffte es das Team in die K.-o.-Runde.
Kleines Land mit viel Herz
Dort lieferte man Weltmeister Argentinien einen großen Kampf, doch die Auswahl um den mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi setzte sich am Ende durch. Selbst Argentinien brauchte in diesem denkwürdigen Sechzehntelfinale aber eine 30-minütige Verlängerung, die genialen Momente seines Superstars und Nehmerqualitäten, um Kap Verdes WM-Traum mit 3:2 nach Verlängerung zu beenden.
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