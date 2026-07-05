„Einen schönen Sommer möchte ich noch erleben“

Er erinnert sich noch genau an diesen Morgen Mitte Juni 2025. Es war kein leiser Beginn, kein schleichendes Unwohlsein. Es kam mit voller Wucht. „Ich bin mit extremen Bauchkrämpfen aufgewacht“, erzählt Andreas Feller. „Im Taxi bin ich fast kollabiert.“ Alles ging plötzlich sehr schnell: Notaufnahme, hektische Bewegungen, Stimmen, die Entscheidungen trafen. Ein entzündeter Blinddarm – Notoperation. Zwei Wochen später dann ein Anruf. „Die haben richtig Stress gemacht.“ Schon da wusste der 54-Jährige, dass es nicht um Routine ging. Beim Gespräch selbst bestätigte sich dieses Gefühl.