„Einen schönen Sommer möchte ich noch erleben“

Sein Gesicht ist eingefallen, aber sein Körper strotzt vor Stärke. Andreas Feller (54) aus Linz, steht an einer Grenze, die man nicht sehen kann – nur spüren. Die Ärzte sprechen in Zahlen und Diagnosen. Er spricht in Kilogramm und Sommertagen. Die „Krone“ traf den Voestler und war erstaunt über dessen Kampfgeist.
Er erinnert sich noch genau an diesen Morgen Mitte Juni 2025. Es war kein leiser Beginn, kein schleichendes Unwohlsein. Es kam mit voller Wucht. „Ich bin mit extremen Bauchkrämpfen aufgewacht“, erzählt Andreas Feller. „Im Taxi bin ich fast kollabiert.“ Alles ging plötzlich sehr schnell: Notaufnahme, hektische Bewegungen, Stimmen, die Entscheidungen trafen. Ein entzündeter Blinddarm – Notoperation. Zwei Wochen später dann ein Anruf. „Die haben richtig Stress gemacht.“ Schon da wusste der 54-Jährige, dass es nicht um Routine ging. Beim Gespräch selbst bestätigte sich dieses Gefühl.
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