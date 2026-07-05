Zweimal Remis – Rapid ohne Sieg in den Testspielen

Bereits am Vormittag reiste Rapid ins Trainingslager nach Freistadt. Auf dem Weg dorthin absolvierte die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup noch zwei Testspiele. Gegen den tschechischen Vertreter Pardubice gab es ein 2:2, von Rapid Bukarest trennte man sich mit einem 0:0. Im Video gibt es die Highlights beider Spiele.