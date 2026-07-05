„Soße kommt mir nicht auf das Wiener Schnitzel“

Wer Felix Lepper heute sieht, kann sich kaum vorstellen, dass der Footballer in ein Kart passt. Unter dem Football-Helm fühlt sich der 24-jährige Deutsche auch wohler, heuerte vor einer Woche bei den Vienna Vikings an. Und feierte am Sonntag mit der Wiener Franchise beim Debüt in der American Football League Europe gleich einen 45:7-Erfolg. Ausgerechnet gegen sein Ex-Team Berlin.