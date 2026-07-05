Coach Ouahbi: „Wir sind keine Überraschung mehr“

„Ich bin stolz auf diese Generation, stolz auf dieses Team“, strahlte Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi nach dem 3:0-Erfolg gegen Co-Gastgeber Kanada. Der 49-Jährige hatte allen Grund dazu. Schließlich schrieb seine Mannschaft mit dem zweiten Viertelfinaleinzug in Folge Geschichte: Marokko ist die erste afrikanische Nation, die bei einer Weltmeisterschaft mehr als einmal unter den letzten acht Teams steht.