„SpielerInnen“: So sieht Babler unsere Nationalelf

Der Genderwahn hat Nachspielzeit: Sportminister Andreas Babler (SPÖ) ist abermals unser Kasperl der Woche – er verwandelte Österreichs Nationalelf bei der WM kurzerhand in Frauen. Über toxische Unmännlichkeit in der Sprache und Mütter, die nicht mehr Mütter sein dürfen ...
Beim Gendern gehen manchen Politikern die Stuten durch. Ein Erlebnis ist den Wienern in besonderer Erinnerung, zugetragen hat es sich im Wien-Wahlkampf, als Grünen-Chefin Judith Pühringer von „Bäuminnen“ sprach. Der Baum, die Bäumin. Da rauschte es im Blätterwald, nicht nur bei den Zeitungen, sondern in der Botanik selbst – vom Bonsai bis zum Mammutbaum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.