„SpielerInnen“: So sieht Babler unsere Nationalelf

Beim Gendern gehen manchen Politikern die Stuten durch. Ein Erlebnis ist den Wienern in besonderer Erinnerung, zugetragen hat es sich im Wien-Wahlkampf, als Grünen-Chefin Judith Pühringer von „Bäuminnen“ sprach. Der Baum, die Bäumin. Da rauschte es im Blätterwald, nicht nur bei den Zeitungen, sondern in der Botanik selbst – vom Bonsai bis zum Mammutbaum.