25 Tipps für die USA

Happy Birthday! An diesem Wochenende feiern die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag. Auch wenn viele das Land gerade wegen Trump und Eskapaden bei der Einreise boykottieren: Eigentlich könnte genau jetzt die beste Zeit für einen US-Trip sein! Alle Hintergründe und unsere ausgewählten Tipps von Alaska bis American Samoa.
All right, wie die Amerikaner sagen: Reisen in die Vereinigten Staaten waren schon einmal beliebter. Insgesamt wurde alleine 2025 ein Rückgang von zehn Prozent verzeichnet, aus Europa gar bis zu einem Drittel. Woran das liegt, ist nicht schwer zu erraten. Donald Trump hat Schockwellen ausgelöst. Wenn Bürger anderer Länder von einem Staatschef verächtlich gemacht werden, ist das für den Tourismus nicht förderlich. Der Zollstreit und Befragungen bei der Einreise mit Überprüfung der sozialen Medien haben das Übrige beigetragen.
Aber der Autor, privat und beruflich oft in den USA gewesen, stellt eine gewagte These auf: Vielleicht ist gerade jetzt die beste Zeit, in die USA zu reisen.
Zunächst einmal ist Amerika so viel mehr als Trump. Die Vereinigten Staaten sind eine der ältesten modernen Demokratien der Welt, die schon viele Präsidenten überlebt haben. Aktuell wird der 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung gefeiert.
Strengere Einreisekontrollen habe ich bei meiner jüngsten Reise nach Washington jedenfalls nicht erlebt. Der Dollar-Kurs ist okay und in Restaurants bekommt man jetzt einfacher einen Platz.
Last but not least: Die USA sind und bleiben das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Unsere ausgewählten Tipps anbei – von Klassikern wie Boston bis Insider-Empfehlungen wie dem Willamette-Weintal in Oregon – mögen der Inspiration dienen. Für den Fall des Falles: Have a good trip to the U.S. of A!
Los Angeles
Die Stadt der Engel ist so viel mehr als Hollywood, Beverly Hills oder Venice Beach. Die 10-Millionen-Einwohner-Metropole am Pazifik ist das pulsierende Herz des Golden State Kalifornien.
Las Vegas
Viva Las Vegas! Die Stadt in Nevada ist unbestritten Amerikas Nummer 1 bei Glückspiel und Mega-Shows. Derzeit steht Burlesque-Ikone Dita Von Teese regelmäßig auf der Bühne.
San Francisco
L. A. ist das Zentrum, Sacramento die Hauptstadt von Kalifornien. Aber leben wollen alle in San Francisco, nicht erst seit dem Summer of Love 1967. Gleich nebenan: Napa und Silicon Valley.
Willamette
Aktuell noch ein Geheimtipp für Weintouren und kulinarische Entdeckungen ist das Willamette-Tal in Oregon bei Kanada. Das milde Klima und die kühlen Nächte sorgen für den perfekten Pinot Noir.
Alaska
Ausgerechnet Alaska? Yes! Der größte Bundesstaat(und Nummer 49 von 50) nordwestlich von Kanada ist Outdoor- und Arktis-Paradies.
Arches
Wir spannen den Bogen nach Utah: Im Arches-Nationalpark gibt es die weltweit größte Ansammlung von natürlichen Felsentoren.
Mount Rushmore
Das Monument in South Dakota zeigt die riesigen in den Berg gemeißelten Köpfe der US-Präsidenten Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln. Trumps Wunsch-Konterfei hier gibt es nur mit KI.
Die „Rockies“
Wenn das nicht nach Holzfäller-Romantik und Abenteuer klingt! Der Rocky-Mountain-Nationalpark in Colorado ist von 550 Kilometer langen Wanderwegen und Flüssen durchzogen.
Yellowstone
Yellowstone ist der älteste Nationalpark der Welt, liegt in Wyoming, Montana sowie Idaho und war schon vor der Serie bekannt. Das Bild zeigt den größten Thermalsee aus der Vogelperspektive.
Tennessee
Vom Tiefland am Mississippi über das zentrale Hochland geht es im US-Staat bis zu den Appalachen. Nashville und Memphis klingen wie Musik in den Ohren. Berühmt auch für Whiskey.
New Orleans
Das French Quarter im Zentrum mit seinen schmiedeeisernen Balkonen prägt das Gesicht von New Orleans in Louisiana. Der Karneval zieht die Massen an, ebenso die feurige Südstaaten-Küche.
Grand Canyon
Willkommen im Wilden Westen! Über Jahrmillionen hat sich der Colorado River bis zu einer Tiefe von 1800 Metern ins Gestein gegraben. Die XXL-Schlucht in Arizona ist Unesco-Welterbe.
Chicago
Drittgrößte Stadt, liegt am Michigansee. Obama machte hier Karriere. Im Juni wurde seine Präsidentschafts-Bibliothek eröffnet.
Atlanta
Coke und CNN haben hier ihre Zentralen und Top-Besucherzentren. Größter Airport-Knoten der Staaten. Aus der Hauptstadt Georgias stammt auch Bürgerrechtsheld Martin Luther King.
Mississippi
Schaufelraddampfer, Baumwollfelder und ganz viel Blues – wer sich entlang des knapp 4000 Kilometer langen Stroms treiben lässt, fühlt sich an die Geschichten von Mark Twain erinnert.
Philadelphia
„Wiege der USA“. In Pennsylvanias Metropole wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Schon damals läutete die Liberty Bell. Filmfans sollten „Rocky“ vorab sehen.
Niagara Falls
Für den Fall der Fälle: An der Grenze zur kanadischen Provinz Ontario stürzen knapp drei Millionen Liter Wasser hinab – pro Sekunde, versteht sich. Leider ist die Umgebung etwas verbaut.
Boston
Boston ist das Herz von Neuengland. Hier fand die Tea Party gegen die britischen Kolonialisten statt. Auf dem Freedom Trail liegt bis heute das Kriegsschiff „USS Constitution“ aus 1797 vor Anker.
Washington D. C.
Weißes Haus und Kapitol – die Hauptstadt liegt in keinem Bundesstaat, sondern im District of Columbia. Die Bewohner kämpfen daher seit vielen Jahren um politische Vertretung im Kongress.
New York City
New York liebt oder hasst man. Für die meisten ist der Big Apple der Nabel der westlichen Welt, für einige ein Moloch. Kein Monument steht mehr für Amerika als die Freiheitsstatue im Hafen.
Florida
Der Sunshine State lockt mit Miami, tropischen Koralleninseln namens Keys und den Everglades. Bei Kindern aber auch vielen Erwachsenen der Hit: Vergnügungsparks wie Disney World in Orlando.
Route 66
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! In diesem Fall noch nicht zum 250., aber immerhin zum Hunderter. Amerikas berühmteste Landstraße erstreckt sich von Chicago bis nach L.A.
Texas
Alles ist größer im Lone Star State: Von der Öl-Industrie („Dallas“ im TV bleibt unvergessen) über die Steaks am Teller bis hin zum Selbstbewusstsein der rund 31 Millionen Einwohner.
US-Samoa
American Samoa ist ein US-Außengebiet mitten in Polynesien. Nicht zu verwechseln mit der Nachbarinsel über der Datumsgrenze, dem unabhängigen Staat Samoa.
Hawaii
Der 50. und jüngste Bundesstaat liegt fernab in der Südsee, Traumstrände und Surfer-Spirit inklusive. Die historische Marinebasis Pearl Harbor kann auch besichtigt werden. Hawaii sagt Aloha!
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