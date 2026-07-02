25 Tipps für die USA

All right, wie die Amerikaner sagen: Reisen in die Vereinigten Staaten waren schon einmal beliebter. Insgesamt wurde alleine 2025 ein Rückgang von zehn Prozent verzeichnet, aus Europa gar bis zu einem Drittel. Woran das liegt, ist nicht schwer zu erraten. Donald Trump hat Schockwellen ausgelöst. Wenn Bürger anderer Länder von einem Staatschef verächtlich gemacht werden, ist das für den Tourismus nicht förderlich. Der Zollstreit und Befragungen bei der Einreise mit Überprüfung der sozialen Medien haben das Übrige beigetragen.