Museum wurde Opfer eines Millionen-Raubes

Gegen 5:30 Uhr seien der oder die Täter gewaltsam in das Museum eingedrungen, hieß es am Sonntag aus Ermittlerkreisen. Sie hätten sich direkt in den Schmucksaal begeben, eine Alarmanlage sei ausgelöst worden. Während das Sicherheitsunternehmen die Lage überprüft habe, sei bereits eine Reinigungskraft am Tatort eingetroffen und habe die Gendarmerie verständigt.