Österreichs WM-Aus! Aber mit erhobenem Haupt?

Das WM-Märchen ist beendet! Österreich scheidet nach der Niederlage gegen Spanien aus der Weltmeisterschaft aus. In Folge 68 analysieren Moderator Hannes und Experte Kurt Garger gemeinsam mit ORF-Schiedsrichterexperte Thomas Steiner und Kabarettist sowie Fußballexperte Dirk Stermann das leider sehr verdiente Aus des ÖFB-Teams.