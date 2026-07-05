Trump bezeichnet einen Demokraten als „Alien“

Trump schießt gegen Adam Schiff

„Trumps Antwort war: ,Meinen Sie so etwas wie Adam Schiff?‘“, sagte Burlison. Dieser hatte die Aussage von Leuten gehört, die mit dem Treffen vertraut waren. Er könne sich „durchaus vorstellen, dass er so etwas sagen würde.“ Die Aussagen konnten bislang nicht belegt werden.