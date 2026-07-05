Trump bezeichnet einen Demokraten als „Alien“

US-Präsident Donald Trump hat aus seiner Abneigung gegenüber bestimmten Demokraten nie ein Geheimnis gemacht. Dieser Witz ging selbst für ihn unter die Gürtellinie: Während einer Pressekonferenz soll er einen kalifornischen Senator als „Alien“ bezeichnet haben.
Der Abgeordnete Eric Burlison (Republikaner aus Missouri) war zuletzt im Podcast „American Alchemy“ zu Gast. Dort erzählte er von einer von Trumps politischen Eskapaden.
Trump spielt mit wilder Verschwörungstheorie
„Trump wurde während einer Unterredung mitgeteilt, dass es Hybriden gibt und dass diese möglicherweise unter uns leben“, behauptete der Republikaner am Donnerstag in dem Podcast. Dabei bezog er sich auf Kreaturen, die angeblich aus einer Kreuzung von Außerirdischen und Menschen entstanden sind.
Trump schießt gegen Adam Schiff
„Trumps Antwort war: ,Meinen Sie so etwas wie Adam Schiff?‘“, sagte Burlison. Dieser hatte die Aussage von Leuten gehört, die mit dem Treffen vertraut waren. Er könne sich „durchaus vorstellen, dass er so etwas sagen würde.“ Die Aussagen konnten bislang nicht belegt werden.
War nicht die erste Beleidigung
Donald Trump hatte sich bereits in der Vergangenheit wiederholt abwertend über den demokratischen Senator Adam Schiff geäußert. So hatte er ihm etwa Spitznamen wie „Shifty Schiff“, „Pencil Neck Adam Schiff“, „Little Adam Schitt“ und „Watermelon Head“ gegeben.
Schiff leitete Amtsenthebungsversuch gegen Trump
Als Kongressabgeordneter aus Kalifornien, wo er heute Senator ist, leitete Schiff im Jahr 2020 den ersten Amtsenthebungsversuch gegen Trump. Er war auch Mitglied des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses, der die Unruhen im Kapitol am 6. Jänner 2021 untersuchte.
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