Tirol: Bub von Pkw erfasst und zu Boden gestürzt

Bub verschwand von Unfallstelle

Plötzlich bog der Bub mit seinem Fahrrad unmittelbar vor dem Auto des 59-Jährigen in die Salurnerstraße ein. „Das in etwa acht Jahre alte Kind prallte gegen die Front des Fahrzeugs und kam zu Sturz.“ Wie es sich gehört, hielt der Spanier sofort an und wollte dem jungen Burschen helfen. Jedoch kümmerten sich schon andere Passanten um das Kind.