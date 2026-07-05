Tirol: Bub von Pkw erfasst und zu Boden gestürzt

Der Albtraum von wohl jedem Autofahrer wurde am Samstagabend zur bitteren Realität für einen Spanier (59) in der Tiroler Landeshauptstadt. Vor seinem Pkw kam plötzlich wie aus dem Nichts ein Bub mit dem Fahrrad daher. Das Kind prallte folglich gegen die Fahrzeugfront.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit dem Pkw über den Südtiroler Platz in Innsbruck in südliche Richtung. „An der Kreuzung zur Salurnerstraße bog er rechts ab und hielt beim dortigen Schutzweg an, um mehreren Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Anschließend setzte der Spanier seine Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort. Genau da passierte das Unglück.
Das in etwa acht Jahre alte Kind prallte gegen die Front des Fahrzeugs und kam zu Sturz.
Ein Sprecher der Polizei
Bub verschwand von Unfallstelle
Plötzlich bog der Bub mit seinem Fahrrad unmittelbar vor dem Auto des 59-Jährigen in die Salurnerstraße ein. „Das in etwa acht Jahre alte Kind prallte gegen die Front des Fahrzeugs und kam zu Sturz.“ Wie es sich gehört, hielt der Spanier sofort an und wollte dem jungen Burschen helfen. Jedoch kümmerten sich schon andere Passanten um das Kind.
„Nachdem der Lenker sein Fahrzeug abgestellt hatte und zur Unfallstelle zurückgekehrt war, war der Bub bereits verschwunden.“
Polizei sucht nach Zeugen
Ob das Kind bei dem Unfall verletzt wurde, ist laut Exekutive derzeit nicht bekannt. Die Ermittler bitten nun um weitere Hinweise zu dem Vorfall.
Zweckdienliche Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Wilten entgegen: 059133/7591.
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