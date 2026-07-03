Glamouröse VIP-Nächte & berührende Hollywoodstorys

Seit der Verlobung mit Travis Kelce sorgt Taylor Swift damit für Schlagzeilen – nach all ihren Liebesdramen ist ihr dieses Happy End mehr als gegönnt. Außerdem: Ein Hollywood-Star wurde 40, in Wien gab es glamouröse VIP-Feiern und ein Todesfall erschütterte die Society. Sasa Schwarzjirg blickt auf eine bewegende Woche zurück.