Salzburger Almenweg: Raufgehen zum Runterkommen

Im eigenen Tempo den Kopf frei bekommen

Die Berge lösen nicht alles. Sie erinnern uns, das eigene Tempo an die Natur anzupassen, bewusst wahrzunehmen und ganz bei sich zu sein. Das Spüren von Kälte, Sonne und Wind. Ganz ohne Achtsamkeits-App und größtenteils ohne Handy-Empfang. Der Tag am Salzburger Almenweg beginnt nicht mit einer Aufgabenliste. Er beginnt mit einem ausgiebigen, kraftvollen Frühstück und dem Blick in die Hänge. Am Abend ist man angenehm müde statt ausgelaugt. Gespräche werden ruhiger, der Schlaf tiefer und der Kopf mit jeder Etappe freier.