Brasilien gegen Norwegen – ab 22 Uhr LIVE

Die Hoffnungen der norwegischen Fans auf eine weitere siegreiche Rudereinlage im Finalstadion von New Jersey ruhen auf dem Torjäger. Haaland hält bereits bei fünf Turniertoren, 13 Pflichtspiele in Folge hat er für das Nationalteam getroffen. „Jetzt gegen Brasilien zu spielen ist komplett verrückt“, sagte Haaland. Dass der Stürmer von Manchester City nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste angab, „todmüde“ zu sein gab jedoch Anlass zur Sorge bei der Anhängerschaft. Diese sorgte dafür, dass am Tag nach dem Aufstieg ins Achtelfinale die Reisebüros Hochbetrieb hatten. Direktflüge von Oslo nach New York waren so gut wie ausgebucht. In Norwegen wurde ein freier Tag für alle Arbeitnehmer am Montag gefordert.