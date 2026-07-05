Warum fehlen dem Tourismus die Mitarbeiter?

Trotz neuer Rekordnächtigungen kämpft Österreichs Tourismus mit einer extremen Personalnot, weil Arbeitsplätze in Hotellerie und Gastronomie als unattraktiv gelten. Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Branche gemacht und woran scheitert es Ihrer Meinung nach am ehesten?
Der Fachkräftemangel hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, bei dem in etlichen Betrieben selbst das Management bei der Zimmerreinigung oder im Service einspringen muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Hauptknackpunkt ist oft die Arbeitszeit, da die Bereitschaft zu Wochenendiensten sinkt. Zwar liegt die Bezahlung innerhalb der Branche mittlerweile oft deutlich über dem Kollektivvertrag, doch das Image von harter, schlecht bezahlter Arbeit hält sich hartnäckig.
Liegt das Problem Ihrer Meinung nach primär an den Arbeitszeiten und der physischen Belastung, oder wird die Branche schlechter geredet, als sie ist? Welche Erfahrungen haben Sie selbst – als Gast oder Angestellter – gemacht und wie lässt sich die Beschäftigung in der Branche wieder attraktiver gestalten?
Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Erfarhungen dazu!
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