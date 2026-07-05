Warum fehlen dem Tourismus die Mitarbeiter?

Liegt das Problem Ihrer Meinung nach primär an den Arbeitszeiten und der physischen Belastung, oder wird die Branche schlechter geredet, als sie ist? Welche Erfahrungen haben Sie selbst – als Gast oder Angestellter – gemacht und wie lässt sich die Beschäftigung in der Branche wieder attraktiver gestalten?



Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Erfarhungen dazu!