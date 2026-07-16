Achtfachjackpot: Versuchen Sie Ihr Glück?

Erstmals in der Geschichte der österreichischen Lotterien gibt es einen Achtfachjackpot und damit 12 Millionen Euro zu gewinnen. Ihre Tipps können Sie noch bis Sonntag, 19 Uhr, in der Trafik Ihres Vertrauens oder auch online abgeben. Für die vergangene Ziehung am Mittwoch wurden mehr als sechs Millionen Tipps abgegeben, doch keiner hatte die sechs richtigen Zahlen.