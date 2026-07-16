Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Mio. zu gewinnen

Achtfachjackpot: Versuchen Sie Ihr Glück?

Forum
16.07.2026 14:00
Der Mega-Jackpot lockt hoffnungsvolle Teilnehmer in die Trafiken.
Der Mega-Jackpot lockt hoffnungsvolle Teilnehmer in die Trafiken.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Community
Von Community

Bei der nächsten Lottoziehung geht es aufgrund des erstmaligen Achtfachjackpots um sage und schreibe 12 Millionen Euro. Werden Sie diesmal Ihr Glück versuchen und Ihre Tipps abgeben? Wie sieht Ihre Spielstrategie aus? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erstmals in der Geschichte der österreichischen Lotterien gibt es einen Achtfachjackpot und damit 12 Millionen Euro zu gewinnen. Ihre Tipps können Sie noch bis Sonntag, 19 Uhr, in der Trafik Ihres Vertrauens oder auch online abgeben. Für die vergangene Ziehung am Mittwoch wurden mehr als sechs Millionen Tipps abgegeben, doch keiner hatte die sechs richtigen Zahlen. 

Lesen Sie auch:
Sechsmal blieb der Jackpot liegen – bringt die „7“ jemandem Glück?
Krone Plus Logo
Hilfreiche Tipps
Lotto-Jackpot! So steigern Sie jetzt Ihre Chancen
14.07.2026
Das gab es noch nie
Lotto-Wahnsinn: Es wartet erster Achtfachjackpot
15.07.2026
Lotto „6 aus 45“
Schon wieder kein Sechser – jetzt Mega-Jackpot!
13.07.2026

Ihre Meinung zählt!
Welche Strategie verfolgen Sie, um Ihre Chance auf den großen Gewinn zu erhöhen? Spielen Sie lieber online oder bevorzugen Sie die klassische Variante mit Stift und Papier? Was würden Sie mit einer so hohen Gewinnsumme anstellen?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
16.07.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
153.532 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
131.245 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
113.681 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1481 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
890 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Forum
Frage des Tages
Jugendliche Intensivtäter: Hilft Hausarrest?
Nach NEOS Querelen
Vertreten Sie selbst unbequeme Meinungen?
Frage des Tages
Medikamenten-Engpässe: Waren Sie schon betroffen?
Ein Seidel um 5,20
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
Frage des Tages
Neue ORF-Direktoren: Gibt es hier Postenschacher?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf