Achtfachjackpot: Versuchen Sie Ihr Glück?

Bei der nächsten Lottoziehung geht es aufgrund des erstmaligen Achtfachjackpots um sage und schreibe 12 Millionen Euro. Werden Sie diesmal Ihr Glück versuchen und Ihre Tipps abgeben? Wie sieht Ihre Spielstrategie aus? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!
Erstmals in der Geschichte der österreichischen Lotterien gibt es einen Achtfachjackpot und damit 12 Millionen Euro zu gewinnen. Ihre Tipps können Sie noch bis Sonntag, 19 Uhr, in der Trafik Ihres Vertrauens oder auch online abgeben. Für die vergangene Ziehung am Mittwoch wurden mehr als sechs Millionen Tipps abgegeben, doch keiner hatte die sechs richtigen Zahlen.
Ihre Meinung zählt!
Welche Strategie verfolgen Sie, um Ihre Chance auf den großen Gewinn zu erhöhen? Spielen Sie lieber online oder bevorzugen Sie die klassische Variante mit Stift und Papier? Was würden Sie mit einer so hohen Gewinnsumme anstellen?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
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